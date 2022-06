L'elenco dei 18 ‘impresentabili' della Commissione Antimafia per le Comunali (Di venerdì 10 giugno 2022) AGI - Sono 18 i candidati alle elezioni amministrative selezionati come ‘impresentabili' dalla Commissione Antimafia. Nel dettaglio si tratta di: Acri (Cosenza): Luigi Maiorano, lista “Pino Capalbio Sindaco”; Barletta: Antonio Comitangelo, “Forza Italia Berlusconi per Cannito”; Belvedere Marittimo (Cosenza): Carmelina Carrozzino, lista “Niti per Belvedere” che sostiene il candidato sindaco Filicetti; Ciampino (Roma): Ernesto Garofano, lista “Ideale per Ciampino” che sostiene il candidato sindaco Colella. Frosinone: Patrizia Giannoccoli, lista “Frosinone capoluogo” che sostiene il candidato sindaco Mastrangeli; Frosinone: Giuseppe Patrizi, lista “Piattaforma civica ecologistica” che sostiene il candidato sindaco Marzi; Frosinone: Mauro Vicano, candidato sindaco per la lista “Per Frosinone se vuoi si fa”; Gorizia: Silvana Romano, ... Leggi su agi (Di venerdì 10 giugno 2022) AGI - Sono 18 i candidati alle elezioni amministrative selezionati come' dalla. Nel dettaglio si tratta di: Acri (Cosenza): Luigi Maiorano, lista “Pino Capalbio Sindaco”; Barletta: Antonio Comitangelo, “Forza Italia Berlusconi per Cannito”; Belvedere Marittimo (Cosenza): Carmelina Carrozzino, lista “Niti per Belvedere” che sostiene il candidato sindaco Filicetti; Ciampino (Roma): Ernesto Garofano, lista “Ideale per Ciampino” che sostiene il candidato sindaco Colella. Frosinone: Patrizia Giannoccoli, lista “Frosinone capoluogo” che sostiene il candidato sindaco Mastrangeli; Frosinone: Giuseppe Patrizi, lista “Piattaforma civica ecologistica” che sostiene il candidato sindaco Marzi; Frosinone: Mauro Vicano, candidato sindaco per la lista “Per Frosinone se vuoi si fa”; Gorizia: Silvana Romano, ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Il numero uno del Comitato per la sicurezza smentisce in tv l'elenco (con tanto di foto) dei membri della presunta… - La7tv : #dimartedi Pier Luigi Bersani sulla lista dei putiniani d'Italia: 'Non vorrei che finisse in un elenco anche il sov… - fattoquotidiano : La pubblicazione da parte del Corriere della Sera dell’elenco dei putiniani d’Italia è un pasticciaccio che più bru… - fisco24_info : L'elenco dei 18 ‘impresentabili' della Commissione Antimafia per le Comunali: AGI - Sono 18 i candidati alle elezio… - AnnickQuemper : RT @fcolarieti: Lista dei putiniani, l’elenco dei Servizi segreti non è quello del Corriere della Sera. Gabrielli: gravissima la fuga di no… -