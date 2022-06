Il Pd dimostra che sulla giustizia sta sempre dalla parte sbagliata (Di venerdì 10 giugno 2022) I cinque no del Pd ai referendum sulla giustizia sono da una parte un atto di coerenza con la sua storia degli ultimi trent'anni, ma dall'altra anche l'ultima occasione mancata per una svolta garantista che non arriva mai. I niet orgogliosamente ufficializzati da Letta sono di fatto un invito all'astensione, e quindi il chiaro tentativo di far fallire la consultazione. E attenzione: non è una scelta di campo tattica, ma strategica, perché fa prevalere le ragioni dell'alleanza con i Cinque Stelle sull'alternativa riformista di Renzi, Calenda e Bonino, schierati convintamente per il sì. Nessuna sorpresa: quando si parla di giustizia, nei momenti cruciali il Pd si è schierato sempre dalla parte sbagliata, e la lunga stagione giacobina che ha subito il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) I cinque no del Pd ai referendumsono da unaun atto di coerenza con la sua storia degli ultimi trent'anni, ma dall'altra anche l'ultima occasione mancata per una svolta garantista che non arriva mai. I niet orgogliosamente ufficializzati da Letta sono di fatto un invito all'astensione, e quindi il chiaro tentativo di far fallire la consultazione. E attenzione: non è una scelta di campo tattica, ma strategica, perché fa prevalere le ragioni dell'alleanza con i Cinque Stelle sull'alternativa riformista di Renzi, Calenda e Bonino, schierati convintamente per il sì. Nessuna sorpresa: quando si parla di, nei momenti cruciali il Pd si è schierato, e la lunga stagione giacobina che ha subito il ...

