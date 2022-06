Il Flamengo esonera Paulo Sousa

(Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo soli sei mesi dal suo arrivo, . Fatali per il tecnico portoghese, che a dicembre aveva lasciato l’incarico di ct della Polonia per sedersi sulla panchina rossonera, le ultime sconfitte che si sommano ad un avvio di campionato decisamente deludente. : decisione giusta? Inevitabile, visti i risultati. La squadra brasiliana, dopo il secondo posto ottenuto nello scorso campionato, è partita male in questa stagione, come dimostra il 14esimo posto in classifica con appena 12 punti(frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), a soli 2 punti dalla zona retrocessione e a 4 dalla zona che vale l’accesso alla Coppa Libertadores. Un bottino troppo magro che ha convinto la dirigenza ad optare per il cambio alla guida tecnica. Il comunicato del“Il Clube de Regatas doinforma chee ...

