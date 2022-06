Il cyber attacco contro il Comune di Palermo continua (Di venerdì 10 giugno 2022) Da oltre una settimana l'Ente è vittima di un attacco ransomware, che ieri è stato rivendicato dal gruppo Vice Society. L'amministrazione assicura che non ci saranno conseguenze per le elezioni del 12 giugno Leggi su wired (Di venerdì 10 giugno 2022) Da oltre una settimana l'Ente è vittima di unransomware, che ieri è stato rivendicato dal gruppo Vice Society. L'amministrazione assicura che non ci saranno conseguenze per le elezioni del 12 giugno

