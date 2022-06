Giro di Svizzera 2022: la startlist e l’elenco dei partecipanti. C’è Domenico Pozzovivo (Di venerdì 10 giugno 2022) Un altro grande classico di avvicinamento al Tour de France. Non solo Giro del Delfinato, spazio anche al Giro di Svizzera in programma dal 12 al 19 giugno. Spazio a diversi corridori di lusso verso la Grande Boucle: da Aleksandr Vlasov alla coppia Ineos formata da Geraint Thomas e Daniel Martinez, ma anche ad un Domenico Pozzovivo fresco di top-10 al Giro d’Italia. Andiamo a scoprire la startlist con l’elenco dei partecipanti. startlist Giro DI Svizzera 2022 INEOS GRENADIERS 1 THOMAS Geraint 2 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe 3 PIDCOCK Thomas 4 ROWE Luke 5 FRAILE MATARRANZ Omar 6 VAN BAARLE Dylan 7 YATES Adam R RODRIGUEZ CANO Carlos AG2R CITROEN TEAM 11 BERTHET ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Un altro grande classico di avvicinamento al Tour de France. Non solodel Delfinato, spazio anche aldiin programma dal 12 al 19 giugno. Spazio a diversi corridori di lusso verso la Grande Boucle: da Aleksandr Vlasov alla coppia Ineos formata da Geraint Thomas e Daniel Martinez, ma anche ad unfresco di top-10 ald’Italia. Andiamo a scoprire lacondeiDIINEOS GRENADIERS 1 THOMAS Geraint 2 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe 3 PIDCOCK Thomas 4 ROWE Luke 5 FRAILE MATARRANZ Omar 6 VAN BAARLE Dylan 7 YATES Adam R RODRIGUEZ CANO Carlos AG2R CITROEN TEAM 11 BERTHET ...

