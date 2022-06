Fiumicino, albero crolla in strada e sfonda il tetto di un’auto in transito: 60enne in ospedale (Di venerdì 10 giugno 2022) Fiumicino – Momenti di paura questa mattina a Fiumicino, più precisamente su viale Traiano, dove un albero è caduto in strada, colpendo un’auto in transito. L’albero, nell’impatto, ha sfondato il tettuccio della vettura e ferito il conducente, un uomo di 60 anni che stava rientrando a casa dal lavoro. Sul posto le forze dell’ordine e il personale sanitario dell’Ares 118 che hanno provveduto a trasportare il ferito all’ospedale Grassi di Ostia, dove è tuttora ricoverato con un trauma alla testa ma in condizioni non gravi. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022)– Momenti di paura questa mattina a, più precisamente su viale Traiano, dove unè caduto in, colpendoin. L’, nell’impatto, hato il tettuccio della vettura e ferito il conducente, un uomo di 60 anni che stava rientrando a casa dal lavoro. Sul posto le forze dell’ordine e il personale sanitario dell’Ares 118 che hanno provveduto a trasportare il ferito all’Grassi di Ostia, dove è tuttora ricoverato con un trauma alla testa ma in condizioni non gravi. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ...

