Emilio Fede, torna in Tv e si commuove: le sue parole dopo l’esperienza a “Punti di Vista” (Di venerdì 10 giugno 2022) Emilio Fede, classe 1931, è un giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano. È stato direttore del TG1 (dal 29 maggio 1981 all’8 agosto 1982), di Videonews (dal 31 ottobre 1989 al 10 settembre 1991), di Studio Aperto (dal 16 gennaio 1991 al 2 novembre 1993) e del TG4 (dal 1º giugno 1992 al 28 marzo 2012). dopo anni di assenza in Tv, Emilio Fede è tornato sul piccolo schermo grazie ad un’ospitata nel programma Punti di Vista di Go-Tv, canale 68 del digitale terrestre. Il noto conduttore si è commosso davanti alle parole di elogio del giovane padrone di casa. Vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto.



