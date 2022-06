Dove vedere Berrettini-Sonego oggi 10 giugno in TV e streaming (Di venerdì 10 giugno 2022) oggi, venerdì 10 giugno, si giocherà l’incontro Berrettini-Sonego, valido per i quarti di finale dell’ATP Stoccarda 2022. Il derby italiano di tennis vale la semifinale del torneo sull’erba, uno dei primi in calendario in questa stagione, che vivrà il suo culmine a Wimbledon (nonostante tutto). Matteo Berrettini, al rientro dopo un infortunio che lo ha costretto a saltare quasi tutta la stagione sulla terra rossa, ha battuto Radu Albot in tre set dando l’impressione di essere già a un buon livello dopo oltre due mesi di stop. Il test odierno contro il connazionale Sonego sarà un ulteriore esame del suo non facile rientro nel circuito, con la consapevolezza di essere ancora uno dei giocatori più forti su questa superficie. A seguire le informazioni su Dove ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 10 giugno 2022), venerdì 10, si giocherà l’incontro, valido per i quarti di finale dell’ATP Stoccarda 2022. Il derby italiano di tennis vale la semifinale del torneo sull’erba, uno dei primi in calendario in questa stagione, che vivrà il suo culmine a Wimbledon (nonostante tutto). Matteo, al rientro dopo un infortunio che lo ha costretto a saltare quasi tutta la stagione sulla terra rossa, ha battuto Radu Albot in tre set dando l’impressione di essere già a un buon livello dopo oltre due mesi di stop. Il test odierno contro il connazionalesarà un ulteriore esame del suo non facile rientro nel circuito, con la consapevolezza di essere ancora uno dei giocatori più forti su questa superficie. A seguire le informazioni su...

