De Luca | “Via le ecoballe per il 2023 | Napoli Nord ancora molto da fare”

"La rimozione delle ecoballe terminerà entro il 2023". Sono le parole del presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso di un convegno ieri al Green med symposium alla stazione marittima di Napoli. L'incontro era incentrato proprio sul lavoro di rimozione delle ecoballe da parte della Regione Campania. A intervenire anche l'amministratore delegato di Cisa.

