Covid Lazio | 2 795 nuovi casi e 8 morti | i dati di oggi 10 giugno

(Di venerdì 10 giugno 2022) ‘nelsu un totale di 20.860 tamponi, si registrano 2.795positivi, sono 8 i decessi, 470 i ricoverati, 31 le terapie intensive e +3.015 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,3%. Ia Roma città sono a quota 1.694?. Così si esprime in una nota l’assessore D’Amato., il punto sui vaccini e la quarta dose QUARTA DOSE: prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-.regione..it/main/home) secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato ...

