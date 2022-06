Covid, Iss: in Italia torna a salire l'incidenza settimanale - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 10 giugno 2022) Omicron 5, la variante che fa risalire i contagi. Gli aspetti che preoccupano Roma, 10 giugno 2022 - Sono arrivati i primi segnali di una leggera ripresa del Coronavirus : dopo settimane di calo, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Omicron 5, la variante che fa rii contagi. Gli aspetti che preoccupano Roma, 10 giugno 2022 - Sono arrivati i primi segnali di una leggera ripresa del Coronavirus : dopo settimane di calo, ...

Pubblicità

infoitinterno : Monitoraggio Iss, sale l’incidenza dei casi Covid, ma diminuiscono le terapie intensive - infoitinterno : Covid, Iss: in Italia torna a salire l'incidenza settimanale - infoitinterno : Covid, Iss: ancora in calo indice Rt e ricoveri in terapia intensiva - MarK7196 : #Malan 24 Mag 22 Dati ISS sul #Covid: vaccinati con 3 e 4 dosi 67,9% del totale, ma il 71,2% dei #contagiati, il 66… - Timma963 : @purple3375 @Sandrafreedom72 Da questi dati dell'ISS sulla percentuale di ricoverati positivi al COVID morti, si ev… -