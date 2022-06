Comunali Lucca, il Pd per confermarsi contro il centrodestra unito. Il M5s non c’è. Iv ci prova con il direttore d’orchestra a casa di Puccini (Di venerdì 10 giugno 2022) Una sfida a due, giocata dagli schieramenti classici, con il direttore d’orchestra Alberto Veronesi nei panni del terzo incomodo, e il M5s come grande assente. Mentre le destre estreme si frammentano, tra No vax e nuovi moderati che prima stavano con casapound. A Lucca saranno 7 i candidati sindaco – tutti uomini – che si sfidano per sedersi sulla poltrona più importante di palazzo Orsetti. Una pattuglia che si riduce a una coppia di favoriti: Francesco Raspini del Partito Democratico, assessore comunale nella giunta del sindaco uscente Alessandro Tambellini, e Mario Pardini, candidato dal centrodestra unito. Il Pd promuove l’assessore uscente – Raspini, ex commissario di polizia, ha un programma elettorale incentrato sul tema dell’ambiente, le infrastrutture e lo sport. Con lui il Pd ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Una sfida a due, giocata dagli schieramenti classici, con ilAlberto Veronesi nei panni del terzo incomodo, e il M5s come grande assente. Mentre le destre estreme si frammentano, tra No vax e nuovi moderati che prima stavano conpound. Asaranno 7 i candidati sindaco – tutti uomini – che si sfidano per sedersi sulla poltrona più importante di palazzo Orsetti. Una pattuglia che si riduce a una coppia di favoriti: Francesco Raspini del Partito Democratico, assessore comunale nella giunta del sindaco uscente Alessandro Tambellini, e Mario Pardini, candidato dal. Il Pd promuove l’assessore uscente – Raspini, ex commissario di polizia, ha un programma elettorale incentrato sul tema dell’ambiente, le infrastrutture e lo sport. Con lui il Pd ...

fattoquotidiano : Comunali Lucca, il Pd per confermarsi contro il centrodestra unito. Il M5s non c’è. Iv ci prova con il direttore d’… - Casti_F : Comunque manca una settimana alle tremende comunali a Lucca e nessuno ha suonato a casa per chiedere il voto. Il re… - corrierefirenze : Oggi è il turno di Giorgia Meloni, poi Salvini e Letta #comunali #Elezioni - IesuAnna : @MBolzoni4 @paglialunga00 Buongiorno carissima Marta. Qualcuno non sa nemmeno che si vota per il referendum. Abito… -