Chiesa “il rottamatore” | «Dobbiamo cambiare il sistema calcio e in Nazionale servono giocatori freschi»

(Di venerdì 10 giugno 2022) L’attaccante della Juventus Federicoha parlato a margine dell’inaugurazione del nuovo Hub educativo in collaborazione con Save The Children. Tuttomercatoweb ne ha raccolto le dichiarazioni che seguono. «Il mio sogno è quello di tornare prima possibile ma ci sono delle tabelle da rispettare. Lo staff medico della Juventus è fantastico e mi aiuta in tutto e per tutto. Adesso ho iniziato a correre e fare i primi cambi di direzione, per per l’inizio di settembre di essere pronto ma vediamo se riusciamo ad accorciare un po’ i tempi. Bisogna essere sicuri per non avere ricadute. Quest’anno è stato un campionato avvincente, noi siamo stati penalizzati dalla nostra partenza, altrimenti ce la saremmo giocata. Il prossimo campionato sarà ancora più difficile.ritornare ad avere la mentalità della Juventus, ma con un po’ più di cattiveria. Un ...