Calciomercato Sassuolo, colpo da 12 milioni: è fatta per Augustin Alvarez (Di venerdì 10 giugno 2022) . colpo in attacco per i neroverdi Il Sassuolo ha chiuso con il Peñarol per l'acquisto dell'attaccante Agustìn Alvarez. Il classe 2001 uruguaiano si trasferirà in neroverde per una cifra compresa tra gli 11 e i 12 milioni di euro: lo assicura Sky Sport. Superate Southampton e Bayer Leverkusen su tutte. Il giocatore è atteso in Italia per la prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

