Buon compleanno Salernitana: presentata la partita di beneficenza (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà domenica 19 giugno alle ore 20.30 allo stadio Arechi di Salerno il grande evento “Buon compleanno Sua Maestà“, una partita tra Salernitana Legends e la Nazionale Italiana Cantanti & Friends, insieme in campo per festeggiare il compleanno numero 103 della squadra granata. Il ricavato dell’incasso della manifestazione solidale sarà devoluto all’Associazione LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) di Salerno per la realizzazione del progetto “Volontari per l’oncologia”, nato per aumentare il servizio di sostegno psico-sociale e materiale al paziente oncologico e alla sua famiglia, per l’intera provincia di Salerno. L’importanza di donazione alla LILT, che quest’anno festeggia il centenario di attività nel combattere la patologia oncologica, è aiutare, grazie a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà domenica 19 giugno alle ore 20.30 allo stadio Arechi di Salerno il grande evento “Sua Maestà“, unatraLegends e la Nazionale Italiana Cantanti & Friends, insieme in campo per festeggiare ilnumero 103 della squadra granata. Il ricavato dell’incasso della manifestazione solidale sarà devoluto all’Associazione LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) di Salerno per la realizzazione del progetto “Volontari per l’oncologia”, nato per aumentare il servizio di sostegno psico-sociale e materiale al paziente oncologico e alla sua famiglia, per l’intera provincia di Salerno. L’importanza di donazione alla LILT, che quest’anno festeggia il centenario di attività nel combattere la patologia oncologica, è aiutare, grazie a ...

