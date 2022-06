Borse, Piazza Affari in caduta libera: la peggiore in Europa cede oltre il 4%, raffica di vendite tra i bancari. Negli Usa inflazione record (Di venerdì 10 giugno 2022) Partono negative le Borse. Milano apre a -1,4, in discesa. Il differenziale con il Bund tedesco si è allargato a 230 punti Leggi su lastampa (Di venerdì 10 giugno 2022) Partono negative le. Milano apre a -1,4, in discesa. Il differenziale con il Bund tedesco si è allargato a 230 punti

Rog_2 : RT @LaRagione_eu: Affanno per le #Borse mondiali, dopo la decisione della #BCE di avviare il rialzo dei tassi e chiudere gli acquisti netti… - LaRagione_eu : Affanno per le #Borse mondiali, dopo la decisione della #BCE di avviare il rialzo dei tassi e chiudere gli acquisti… - Agenzia_Ansa : Piazza Affari perde ancora quota e guida i cali delle Borse europee dopo il dato sull'inflazione Usa e il conseguen… - mummy53690440 : Effetto Bce sulle Borse, banche affondano Piazza Affari - - zazoomblog : Borse lo spread vola oltre 230 punti. Piazza Affari da profondo rosso: la peggiore in Europa - #Borse #spread… -