Alvin parla di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi 16 e svela un fuorionda inedito

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 10 giugno 2022)lunedì è stata ospite dell’Isola dei16. Insieme a Vera Gemma erano le Piratesse, con il compito di animare la vita dei naufraghi tra prove e dinamiche. L’inviato in Hondurashato che cos’è successo dietro le quinte, quando le telecamere non potevano registrare. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei16undidei16 La discussa ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 è stata protagonista anche in Honduras. La sua partecipazione16 lunedì scorso, non è passata inosservata. Il web si è diviso parecchio durante la puntata, tra i fan che ...