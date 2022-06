Uomini e Donne, Barbara De Santi spara a zero su Ida e Riccardo: “Muti e sordi” (Di giovedì 9 giugno 2022) Nonostante ormai da due anni non faccia più parte del parterre del trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi continua a seguire il programma di Maria De Filippi e nello specifico le vicende di una delle coppie più chiacchierate. Stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che sul finale di questa stagione appena conclusasi sembravano intenzionati a riprovarci, salvo poi litigare fino a togliersi il saluto. Con loro, la De Santi è stata spietata. Uomini e Donne, Wanna Marchi e Stefania Nobile querelano un ex del trono over A dare la notizia in esclusiva è stato il portale Pipol Tv, che ha svelato anche i motivi di questa denuncia ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 giugno 2022) Nonostante ormai da due anni non faccia più parte del parterre del trono over diDecontinua a seguire il programma di Maria De Filippi e nello specifico le vicende di una delle coppie più chiacchierate. Stiamo parlando di Ida Platano eGuarnieri, che sul finale di questa stagione appena conclusasi sembravano intenzionati a riprovarci, salvo poi litigare fino a togliersi il saluto. Con loro, la Deè stata spietata., Wanna Marchi e Stefania Nobile querelano un ex del trono over A dare la notizia in esclusiva è stato il portale Pipol Tv, che ha svelato anche i motivi di questa denuncia ...

Advertising

ItalianNavy : Verso il #10giugno #GiornatadellaMarina 2022 -1 alle celebrazioni nella città di #Gaeta! Anche oggi un’intensa gior… - poliziadistato : Milano, rapine a donne ultrasessantenni, agenti commissariato Villa San Giovanni @Questura_MI arrestano 2 uomini ch… - PucciarelliLega : ???? ?? Auguri a tutti gli uomini e le donne della nostra @ItalianNavy per domani #10Giugno #GiornataDellaMarina!… - Make_Movies : @VGiuggiola @AcornsQueen Come lo risolvi esattamente? Che fai costringi le donne a lavorare tante ore quante ne la… - giovann92669360 : RT @fratotolo2: Ribadiamo l’ovvio ?? i migranti non ci pagano le pensioni ?? la società multietnica è un palese fallimento ?? le donne non han… -