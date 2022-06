Ultime Notizie Roma del 09-06-2022 ore 12:10 (Di giovedì 9 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio bombardato per due volte tra ieri sera e notte scorsa l’impianto chimico azoto Verdone su dove sono rifugiati circa 800 CV 200 dipendenti e 600 di 20 almeno due piscine sono state colpite una per la produzione di ammoniaca si vedono e si rimane l’epicentro dello scontro nel donbass per molti aspetti il destino del Domus viene deciso li ha detto tedeschi mentre il capo militare dell’Uganda Fermati con armi a lungo raggio uccidentali l’Ucraina sarebbe ripulire severed ogni due o tre giorni il Consiglio europeo ha approvato di considerare di imporre un tetto dei prezzi per le importazioni di gas Russo Questo potrebbe limitare l’incremento dei flussi finanziari verso Mosca così il premier Mario Draghi aprendo la riunione ministeriale dell’ocse a Parigi quest’anno ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 giugno 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio bombardato per due volte tra ieri sera e notte scorsa l’impianto chimico azoto Verdone su dove sono rifugiati circa 800 CV 200 dipendenti e 600 di 20 almeno due piscine sono state colpite una per la produzione di ammoniaca si vedono e si rimane l’epicentro dello scontro nel donbass per molti aspetti il destino del Domus viene deciso li ha detto tedeschi mentre il capo militare dell’Uganda Fermati con armi a lungo raggio uccidentali l’Ucraina sarebbe ripulire severed ogni due o tre giorni il Consiglio europeo ha approvato di considerare di imporre un tetto dei prezzi per le importazioni di gas Russo Questo potrebbe limitare l’incremento dei flussi finanziari verso Mosca così il premier Mario Draghi aprendo la riunione ministeriale dell’ocse a Parigi quest’anno ...

