Truffa agli anziani nel Casertano, agli arresti un 50enne (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si fingeva parente della vittima prescelta, e con la scusa di un pacco da consegnare, riusciva a farsi dare soldi e preziosi dalle sue vittime, tutte persone anziane. E’ quanto contestato ad un 50enne, che in questo modo sarebbe riuscito a Truffare almeno dodici anziani residenti nel Casertano, raggranellando 40mila euro tra soldi e preziosi. Il Truffatore è finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere. Sono stati i carabinieri ad arrestarlo su ordine del Gip. Le indagini però proseguono per identificare i complici. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Caserta, il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si fingeva parente della vittima prescelta, e con la scusa di un pacco da consegnare, riusciva a farsi dare soldi e preziosi dalle sue vittime, tutte persone anziane. E’ quanto contestato ad un, che in questo modo sarebbe riuscito are almeno dodiciresidenti nel, raggranellando 40mila euro tra soldi e preziosi. Iltore è finitodomiciliari nell’ambito di un’inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere. Sono stati i carabinieri ad arrestarlo su ordine del Gip. Le indagini però proseguono per identificare i complici. Secondo quanto emerso daccertamenti dei carabinieri della compagnia di Caserta, il ...

