Transizione in crisi, maggioranza Ursula in pezzi sulle norme anti emissioni (Di giovedì 9 giugno 2022) La «maggioranza Ursula» va in fumo a Strasburgo sul pacchetto green presentato dalla Commissione europea e al quale la presidente von der Leyen aveva legato profondamente il suo mandato. In una seduta da psicodramma, infatti, l'Europarlamento ha bocciato alcuni dei punti qualificanti del programma «Fit for 55» che mirava a ridurre le emissioni inquinanti negli Stati dell'Unione. A essere approvato, invece, è il discusso articolo che vieta la vendita di tutti i veicoli a diesel e benzina a partire dal 2035. Nonostante la contrarietà di ampi settori del Partito Popolare e dei raggruppamenti di destra, il provvedimento è passato con 339 voti favorevoli, 249 contrari e 24 astenuti. Gli eurodeputati italiani si consolano parzialmente con il sì all'emendamento bipartisan che per adesso permette una deroga ...

