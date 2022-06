Svolta turca per la Roma, Akgun e Celik. Corsa, gol e assist per Mourinho (Di giovedì 9 giugno 2022) Questa è una storia di capitali. Roma, Istanbul e Bursa. Una storia che il calcio, con le traiettorie imprevedibili di cui è capace, potrebbe riuscire a cucire in un unico finale. L'approdo conclusivo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 giugno 2022) Questa è una storia di capitali., Istanbul e Bursa. Una storia che il calcio, con le traiettorie imprevedibili di cui è capace, potrebbe riuscire a cucire in un unico finale. L'approdo conclusivo ...

Advertising

sportli26181512 : Svolta turca per la Roma, Akgun e Celik. Corsa, gol e assist per Mourinho: Svolta turca per la Roma, Akgun e Celik.… - Gazzetta_it : Svolta turca per la Roma: #Akgun e #Celik corsa, gol e assist per #Mourinho #AsRoma - corgiallorosso : #Roma, svolta turca: #Akgun e #Celik, doppietta in fascia - TuttoASRoma : Roma, svolta turca: Akgun e Celik, doppietta in fascia - PagineRomaniste : #Roma, svolta turca: #Akgun e #Celik, doppietta in fascia #ASRoma #Calciomercato #LaGazzettadelloSport -