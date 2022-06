(Di giovedì 9 giugno 2022) Il conduttorel’ha rifatto: secondo le ultime indiscrezioni sta per soffiarela controversa Vip.(fonte youtube)Le emittenti televisive stanno vivendo un momento difermento, nonostante l’apparente battuta d’arresto. Se il palinsesto delle reti sembra stagnare in repliche e sit-com trite e ritrite, le varie redazioni stanno pianificando accuratamente i palinsesti per il prossimo autunno. La sfida tra titani si fa sempre più agguerrita, e gli autori dei programmi, specie quelli in fascia serale, stanno cercando di arruolare i volti più interessanti del panorama televisivo. L’abbronzatissimo anchormansi è già accaparrato alcuni Vip della concorrente Mediaset ...

Staffilata di Carlo Conti alla concorrenza, le 'ruba' la protagonista più chiacchierata: "Pronta per il grande rientro!" L'abbronzatissimo anchorman Carlo Conti si è già accaparrato alcuni Vip della concorrente Mediaset per il suo "Tale e quale show". Il conduttore dimostra di non mollare di un centimetro e, secondo le ...