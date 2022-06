Scende in cortile, spara in aria e poi si barrica in casa: 43enne arrestato a Mediglia (Di giovedì 9 giugno 2022) L’uomo, in evidente stato di alterazione e sottoposto a libertà vigilata per droga, ha ceduto solo dopo due ore di trattative. In casa aveva droga e 50 proiettili oltre alla pistola, un revolver con matricola abrasa Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 9 giugno 2022) L’uomo, in evidente stato di alterazione e sottoposto a libertà vigilata per droga, ha ceduto solo dopo due ore di trattative. Inaveva droga e 50 proiettili oltre alla pistola, un revolver con matricola abrasa

