Sarzana, Bedini indagato anche per il secondo omicidio. Due testimoni l’hanno visto disfarsi di un cadavere (Di giovedì 9 giugno 2022) Daniele Bedini è indagato dalla procura della Spezia anche per l’altro omicidio di Sarzana, quello di Camilla Bertolotti, la donna transessuale di 43 anni ritrovata cadavere due giorni dopo e nello stesso campo in cui era stato scoperto il corpo senza vita di Nevila Pjetri, la 35enne prostituta albanese freddata con due colpi di pistola. L’artigiano sarà interrogato domani 10 giugno, dopo che sin dal suo fermo si è dichiarato totalmente estraneo alle due morti, spiegando agli inquirenti di aver trascorso la notte in cui sarebbero avvenuti gli omicidi in un bar con amici. I testimoni Ad aggravare i sospetti della procura su Bedini però ci sarebbero anche due testimoni che lo avrebbero visto ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022) Danieledalla procura della Speziaper l’altrodi, quello di Camilla Bertolotti, la donna transessuale di 43 anni ritrovatadue giorni dopo e nello stesso campo in cui era stato scoperto il corpo senza vita di Nevila Pjetri, la 35enne prostituta albanese freddata con due colpi di pistola. L’artigiano sarà interrogato domani 10 giugno, dopo che sin dal suo fermo si è dichiarato totalmente estraneo alle due morti, spiegando agli inquirenti di aver trascorso la notte in cui sarebbero avvenuti gli omicidi in un bar con amici. IAd aggravare i sospetti della procura superò ci sarebberodueche lo avrebbero...

