Sabato il Bergamo Pride torna a colorare le strade della città

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 giugno 2022)le. La data fissata è11 giugno quando migliaia di persone si ritroveranno in piazza Marconi, davanti alla stazione, per dare vita al corteo in partenza alle 14.30. La manifestazione, patrocinata dal Comune die dalla Provincia, sarà come sempre accompagnata da musica, e interventi politici. La grande parata percorrerà le arterie principali del centro cittadino per concludersi poi in piazza Vittorio Veneto con discorsi di padrini e ospiti. Si toccheranno i temi del diritto allo studio ecarriera alias, delle famiglie arcobaleno, dell’identità trans,cultura delle differenze, dell’ambiente e ...