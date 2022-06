Rai, quello che succede è tragico: non potremo più vederla (Di giovedì 9 giugno 2022) In Rai si parla di grandi ed inaspettati cambiamenti. Pare proprio che per lei non ci sia una soluzione, ecco cosa accade In vista di nuovi palinsesti, la Rai sembra essere pronta a grandissimi cambiamenti. Una situazione in cui una grandiosa conduttrice potrebbe essere ben presto sostituita da un altro volto noto del mondo dello spettacolo. Ma di chi si tratta? Secondo alcune indiscrezioni, il prossimo anno la Rai potrebbe accogliere una donna che in passato ha dato il meglio di sé in casa Mediaset. È questa un’indiscrezione che è stata divulgata proprio dalla conduttrice di È sempre mezzogiorno. Quest’ultima è riuscita a riconquistare il suo posto dopo che, i vertici Rai, avevano scelto di sostituirla con Elisa Isoardi nella conduzione de La Prova del cuoco. In molti hanno capito che stiamo parlando proprio di lei, di Antonella Clerici, presentatrice che sembra ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 9 giugno 2022) In Rai si parla di grandi ed inaspettati cambiamenti. Pare proprio che per lei non ci sia una soluzione, ecco cosa accade In vista di nuovi palinsesti, la Rai sembra essere pronta a grandissimi cambiamenti. Una situazione in cui una grandiosa conduttrice potrebbe essere ben presto sostituita da un altro volto noto del mondo dello spettacolo. Ma di chi si tratta? Secondo alcune indiscrezioni, il prossimo anno la Rai potrebbe accogliere una donna che in passato ha dato il meglio di sé in casa Mediaset. È questa un’indiscrezione che è stata divulgata proprio dalla conduttrice di È sempre mezzogiorno. Quest’ultima è riuscita a riconquistare il suo posto dopo che, i vertici Rai, avevano scelto di sostituirla con Elisa Isoardi nella conduzione de La Prova del cuoco. In molti hanno capito che stiamo parlando proprio di lei, di Antonella Clerici, presentatrice che sembra ...

Advertising

marcotravaglio : Quando Draghi lottizzò la Rai, i giornaloni gridarono al miracolo: “Dentro la competenza, fuori i partiti”. Poi di… - Emme_comegesooo : @BiscontiSilvia Eh ma per queste occasioni figurati lo si dà per scontato. La partita la fanno pure su Rai due da q… - Inzaghi711 : @PauDybala_JR all'Inter la Rai lo danno per cosa fatta. a 6 mil l'anno, meno di quello che prendeva alla… - arual812 : @Baccotvnews @dagospia3 Quello che Cattelan avrebbe dovuto fare già prima dell'Eurovision invece del salto triplo c… - TommasoRanisi : Questo era quello che avrebbero dovuto fare l’anno scorso al posto di #DaGrande. Speriamo non se lo siano bruciato,… -