Putin bombarda anche la pubblicità (Di giovedì 9 giugno 2022) Publicis taglia le previsioni sulla spesa per la pubblicità a livello mondiale The Wall Street Journal Usa, pagina 1, di Suzanne Vranica. Il gigante della pubblicità Publicis Groupe SA ha ridimensionato le previsioni sulla spesa pubblicitaria globale per il 2022 a causa della guerra in Ucraina, ma ha affermato che il mercato pubblicitario rimane sano nonostante le sfide macroeconomiche. Zenith, un'unità di Publicis che si occupa di acquisti pubblicitari, ha dichiarato di aspettarsi che la spesa pubblicitaria globale cresca dell'8% a 781 miliardi di dollari quest'anno, con un declassamento rispetto alla crescita del 9,1% prevista a dicembre. L'azienda ha dichiarato di aver ridotto le proiezioni a causa dei forti tagli alla pubblicità in Russia e nei Paesi limitrofi. Dall'inizio della guerra a febbraio, centinaia di aziende come ...

Advertising

