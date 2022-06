Ora di religione cattolica, oltre un milione di studenti ha detto no. Mancano però i dati sulle scelte alternative all’IRC (Di giovedì 9 giugno 2022) oltre un milione di studenti nelle scuole pubbliche non si avvale dell’Insegnamento della religione cattolica (Irc). Lo riporta l’analisi del dataset di cui l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar) e #datibenecomune sono venuti in possesso a seguito della richiesta di accesso civico ai dati presentata al Ministero dell'Istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 giugno 2022)undinelle scuole pubbliche non si avvale dell’Insegnamento della(Irc). Lo riporta l’analisi del dataset di cui l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar) e #benecomune sono venuti in possesso a seguito della richiesta di accesso civico aipresentata al Ministero dell'Istruzione. L'articolo .

