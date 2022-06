MotoGp, Miller saluterà la Ducati a fine 2022 per andare in KTM: “Con questo team sono cresciuto” (Di giovedì 9 giugno 2022) Jack Miller saluterà la Ducati dopo ben 5 anni a fine stagione, 3 passati con il Pramac Racing team e le ultime due come pilota del team ufficiale Lenovo. L’australiano tornerà in KTM per le stagioni 2023 e 2024 dove, nel 2014, aveva sfiorato il titolo della Moto3. Ecco le parole del pilota in merito all’addio: “Insieme al Pramac Racing team e al Ducati Lenovo team sono cresciuto molto come pilota e anno dopo anno mi sono sempre sentito la versione migliore di me stesso. Il prossimo anno affronterò una nuova sfida, ma ora voglio pensare a concludere questa ultima stagione che mi resta con la mia squadra nel miglior modo possibile, voglio ringraziare tutte le persone che hanno ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Jackladopo ben 5 anni astagione, 3 passati con il Pramac Racinge le ultime due come pilota delufficiale Lenovo. L’australiano tornerà in KTM per le stagioni 2023 e 2024 dove, nel 2014, aveva sfiorato il titolo della Moto3. Ecco le parole del pilota in merito all’addio: “Insieme al Pramac Racinge alLenovomolto come pilota e anno dopo anno misempre sentito la versione migliore di me stesso. Il prossimo anno affronterò una nuova sfida, ma ora voglio pensare a concludere questa ultima stagione che mi resta con la mia squadra nel miglior modo possibile, voglio ringraziare tutte le persone che hanno ...

