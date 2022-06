Milan, il Newcastle prova a chiudere per Botman: giocatore attratto dai soldi degli sceicchi (Di giovedì 9 giugno 2022) Adesso per il Milan la strada che porta a Sven Botman è tutta in salita. Dopo un testa a testa con il Newcastle durato mesi – entrambi i club seguono il giocatore da gennaio – adesso gli inglesi sono in netto vantaggio nella trattativa con il Lille per il difensore olandese. Nelle ultime ore i Magpies hanno trovato un’intesa economica con i francesi, con la fumata bianca che sembra essere imminente. Anche il giocatore, che da tempo aveva trovato un accordo verbale con i rossoneri, pare essersi deciso ad accettare il trasferimento in Inghilterra grazie al ricco ingaggio offerto dallo sceicco Bin Salman. Dunque nel processo decisionale che ha coinvolto Botman e il suo entourage l’aspetto economico sembrerebbe aver prevalso su quello sportivo, dal momento che i Campioni d’Italia ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022) Adesso per illa strada che porta a Svenè tutta in salita. Dopo un testa a testa con ildurato mesi – entrambi i club seguono ilda gennaio – adesso gli inglesi sono in netto vantaggio nella trattativa con il Lille per il difensore olandese. Nelle ultime ore i Magpies hanno trovato un’intesa economica con i francesi, con la fumata bianca che sembra essere imminente. Anche il, che da tempo aveva trovato un accordo verbale con i rossoneri, pare essersi deciso ad accettare il trasferimento in Inghilterra grazie al ricco ingaggio offerto dallo sceicco Bin Salman. Dunque nel processo decisionale che ha coinvoltoe il suo entourage l’aspetto economico sembrerebbe aver prevalso su quello sportivo, dal momento che i Campioni d’Italia ...

