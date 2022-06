Lucca, elicottero disperso con 7 persone a bordo (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Un elicottero con 7 persone a bordo, tra cui il pilota e i membri dell’equipaggio, risulta disperso. Il velivolo è partito da Capannori in provincia di Lucca. L’allarme è stato dato dalla prefettura di Modena nel pomeriggio, attorno alle 16. Le ricerche sono in corso tra l’Emilia Romagna e la Toscana. Sulla zona della ricerca sono stati fatti convergere i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, con squadre a piedi e tecnici di elisoccorso. Per le ricerche si è alzato in volo un elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano con a bordo personale del soccorso alpino e sta intervenendo in questi minuti anche un elicottero dell’Aeronautica Militare di stanza a Cervia, il quale ha imbarcato a sua volta personale del Soccorso Alpino ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Uncon 7, tra cui il pilota e i membri dell’equipaggio, risulta. Il velivolo è partito da Capannori in provincia di. L’allarme è stato dato dalla prefettura di Modena nel pomeriggio, attorno alle 16. Le ricerche sono in corso tra l’Emilia Romagna e la Toscana. Sulla zona della ricerca sono stati fatti convergere i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, con squadre a piedi e tecnici di elisoccorso. Per le ricerche si è alzato in volo undel 118 di Pavullo nel Frignano con apersonale del soccorso alpino e sta intervenendo in questi minuti anche undell’Aeronautica Militare di stanza a Cervia, il quale ha imbarcato a sua volta personale del Soccorso Alpino ...

