LIVE Sonego-Struff 7-6 6-6, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: tie-break del secondo set (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Fallisce il rovescio lungolinea a campo aperto Sonego, si gira. 3-2 Sonego, corta la risposta del torinese nel tentativo di girarsi sul dritto, la palla è facile preda del dritto di Struff. Ora due servizi per l’azzurro. 3-1 Sonego, primo punto del tie-break di Struff con l’ace. 3-0 Sonego, ottima prima vincente del torinese. 2-0 Sonego, in rete il dritto in avanzamento di Struff. 1-0 Sonego, quarto doppio fallo di Struff. 6-6 E con l’ottavo ace Sonego prenota il tie-break. 40-0 Prima esterna di Sonego che trova il punto. 30-0 Prima al corpo di Sonego, ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Fallisce il rovescio lungolinea a campo aperto, si gira. 3-2, corta la risposta del torinese nel tentativo di girarsi sul dritto, la palla è facile preda del dritto di. Ora due servizi per l’azzurro. 3-1, primo punto del tie-dicon l’ace. 3-0, ottima prima vincente del torinese. 2-0, in rete il dritto in avanzamento di. 1-0, quarto doppio fallo di. 6-6 E con l’ottavo aceprenota il tie-. 40-0 Prima esterna diche trova il punto. 30-0 Prima al corpo di, ...

Advertising

sportface2016 : Lorenzo #Sonego e Jan Lennard Struff rientrano in campo per la prosecuzione del match interrotto ieri per pioggia:… - livetennisit : ATP 250 Stoccarda e s’Hertogenbosch: I risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Lorenzo Sonego a Stoccarda (L… - infoitsport : LIVE Sonego-Struff 7-6 (2) 3-4, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: match definitivamente sospeso per pioggia e rinviato… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #AtpStoccarda Ancora pioggia protagonista in Germania: sospeso il match tra #Sonego e… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Struff 0-0 ottavi di finale Atp Stoccarda 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Struff #ottavi #finale -