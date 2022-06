La variante Omicron 5 traina la ripresa dei contagi (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - Dopo settimane di discesa pressoché universale i casi Covid riprendono ad aumentare in diverse parti del mondo: ha iniziato il Sudafrica, poi gli Usa, ora anche l'Europa, con il Portogallo a inaugurare la ripresa e gli altri Paesi (Germania in primis) a seguire, compresa l'Italia dove l'incidenza settimanale si avvia a risalire dopo diversi giorni di aumenti rispetto ai 7 giorni precedenti. Il Covid rialza la testa, trainato da una nuova sottovariante di Omicron: la versione numero 5, nominata appunto BA.5, sotto monitoraggio delle autorità sanitarie mondiali dalla metà di maggio, insieme alla "cugina" BA.4. Nella corsa evolutiva del virus, è finora la versione più contagiosa, di gran lunga più infettiva dell'originario virus uscito da Wuhan, diventato ormai il virus ... Leggi su agi (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - Dopo settimane di discesa pressoché universale i casi Covid riprendono ad aumentare in diverse parti del mondo: ha iniziato il Sudafrica, poi gli Usa, ora anche l'Europa, con il Portogallo a inaugurare lae gli altri Paesi (Germania in primis) a seguire, compresa l'Italia dove l'incidenza settimanale si avvia a risalire dopo diversi giorni di aumenti rispetto ai 7 giorni precedenti. Il Covid rialza la testa,to da una nuova sottodi: la versione numero 5, nominata appunto BA.5, sotto monitoraggio delle autorità sanitarie mondiali dalla metà di maggio, insieme alla "cugina" BA.4. Nella corsa evolutiva del virus, è finora la versione piùosa, di gran lunga più infettiva dell'originario virus uscito da Wuhan, diventato ormai il virus ...

