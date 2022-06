Advertising

PalermoToday : La base navale segreta che preoccupa gli Usa - romatoday : La base navale segreta che preoccupa gli Usa - FonteUfficiale : La base navale più vicina al luogo dell'incidente ha, però, smentito la presenza di materiale nucleare. Sarà vero? - Damianodanny1 : UN AEREO MILITARE AMERICANO, CHE TRASPORTAVA 'MATERIALE NUCLEARE' PRECIPITATO CONFINE CON IL MESSICO A BORDO C’ERAN… - LucianoBonazzi : RT @moriz61: ??L'istituzione di una base navale in Cambogia - il secondo avamposto d'oltremare della Cina e il primo nella regione indo-paci… -

Today.it

...Durante le operazioni di rastrellamento le unità intercettarono la potente squadraavversaria composta da due Navi da battaglia, un cacciatorpediniere e sei torpediniere che, uscita dalla...Giuseppe Barraco prestava servizio alladi Favignana, in qualità di nocchiere motorista. Il 21 dicembre 1991, nel corso di una burrasca, nonostante fosse libero dal servizio, non esitò ad ... La base navale segreta che preoccupa gli Usa 1.53 California, precipita aereo militare Un aereo militare che trasportava "ma- teriale nucleare" si è schiantato in California, nella contea di Imperial vicino alla Route 78 e alla citta' di Glamis, ...Funzionari di Washington affermano da anni che Pechino prevede di stabilire un avamposto navale nel sud-est asiatico, in Cambogia.