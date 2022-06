Il grande salto di Bad Bunny (Di giovedì 9 giugno 2022) ad Bunny è in un bel posto. Fresco di un tour a lungo rinviato in 25 città per il suo terzo album da solista, l’artista più ascoltato in streaming del 2021 su Spotify è comodamente sistemato in una casa in riva al mare a North Miami, dall’altra parte della Biscayne Bay rispetto alla più appariscente Miami Beach, per finire il suo ultimo disco. Fatta di container per spedizioni disposti intorno a un patio che guarda su una piscina e un molo, questa residenza temporanea brulica di amici che sono anche collaboratori: il suo direttore creativo, il suo fotografo, il suo producer, il suo tuttofare. Le porte scorrevoli in vetro sono aperte, ma la brezza riesce a malapena ad alleviare l’umidità e il caldo. Uno chef è al lavoro nella cucina all’aperto, l’aria è impregnata dell’aroma di maiale con cipolle, e c’è un’atmosfera di vacanza primaverile. Qualcuno ha apparecchiato una ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 9 giugno 2022) adè in un bel posto. Fresco di un tour a lungo rinviato in 25 città per il suo terzo album da solista, l’artista più ascoltato in streaming del 2021 su Spotify è comodamente sistemato in una casa in riva al mare a North Miami, dall’altra parte della Biscayne Bay rispetto alla più appariscente Miami Beach, per finire il suo ultimo disco. Fatta di container per spedizioni disposti intorno a un patio che guarda su una piscina e un molo, questa residenza temporanea brulica di amici che sono anche collaboratori: il suo direttore creativo, il suo fotografo, il suo producer, il suo tuttofare. Le porte scorrevoli in vetro sono aperte, ma la brezza riesce a malapena ad alleviare l’umidità e il caldo. Uno chef è al lavoro nella cucina all’aperto, l’aria è impregnata dell’aroma di maiale con cipolle, e c’è un’atmosfera di vacanza primaverile. Qualcuno ha apparecchiato una ...

