Gragnano, 104enne sviene in bagno: salvata dai carabinieri (Di giovedì 9 giugno 2022) Avvisati dalla badante della donna, i militari della stazione di Gragnano sono arrivati in pochi minuti e senza perdere tempo hanno sfondato la porta dell'appartamento, salvandole la vita. Aveva spento il 2 maggio scorso 104 candeline ma ieri, per diverse ore, quella fiamma che l`ha tenuta in vita sin dal 1918 si è affievolita. Ha

