Golden Gala 2022 | Jacobs | “Obiettivo Mondiali” Poi l’abbraccio con Tamberi

(Di giovedì 9 giugno 2022) “Buonasera a tutti grazie dell’accoglienza, vorrei far correre le mie gambe ma purtroppo le cose non vanno sempre nel migliore dei modi. L’è andare ai Campionati del mondo e divertici ancora tantissimo”. Il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020, Marcell, si è rivolto così al pubblico dello stadio Olimpico, dove si sta svolgendo il ‘Pietro Mennea’ di atletica leggera. L’azzurro, dopo aver corso 9?99 al meeting di Savona, ha accusato una distrazione-elongazione di primo grado ed è in fase di recupero. SportFace.

Advertising

mario_tirone : Stasera torna la grande atletica e con lei la gara più bella del mondo. Ore 21.52 i 100m (senza Jacobs) allo Stadi… - LiaCapizzi : Ma davvero? Una gara di marcia al Golden Gala dentro lo Stadio Olimpico?? Si. È la prima volta. Il merito è di Mas… - enrico_selleri : L'ultimo Golden Gala lo vidi nel 1987... - DiegoRaimondi11 : Golden Gala #Jacobs è praticamente dappertutto, tranne dove dovrebbe essere, in pista ...a gareggiare ...???????? - AlmeDragan : RT @RaiTre: L’attesissimo appuntamento è l’occasione per applaudire i fuoriclasse azzurri che hanno trionfato alle Olimpiadi di Tokyo e per… -

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO: SI COMINCIA! Ci siamo, sta per cominciare il salto in alto con il campione olimpico Gianmarco Tamberi , pezzo forte del2022, intitolato a Pietro Mennea e tappa italiana della Diamond League. Nella conferenza stampa di presentazione del meeting di Roma, Gianmarco Tamberi si è detto carico ed impaziente di ...Pupi Avati è tornato all'horror e l'ha fatto nel 2019 con Il signor Diavolo , thriller gotico, in onda stasera su Rai3 alle 22:00 al termine del(ma è già disponibile in streaming su RaiPlay), tratto dal suo romanzo omonimo. La trama de Il signor Diavolo ci porta nell'Italia degli anni '50. Partito da Roma, il pubblico ministero ...Tripletta azzurra nella 3000 metri di marcia al Golden Gala 2022, in programma allo Stadio Olimpico. Francesco Fortunato ha trionfato in 10:57.77 battendo sul finale Gianluca Picchiottino, secondo in ...È subito grande Italia nel primo evento del Golden Gala Pietro Mennea 2022, quinta tappa della Diamon League in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. I 3000 metri di marcia ha aperto il p ...