Draghi all'Ocse: "Priorità è sbloccare il grano dai porti ucraini" (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo la cena con il premier francesce Emmanuel Macron, il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato alle 9.30 nella sede dell'Ocse a Parigi per pronunciare il discorso di apertura in occasione della conferenza ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. E' infatti l'Italia a presiedere la riunione ministeriale, che secondo i dettagli del programma avrà avvio alle 10 durante la quale verrà dibattuto il tema "Il futuro che vogliamo: politiche migliori per la prossima generazione e una transizione sostenibile". Il premier è arrivato a Parigi nella serata di mercoledì 8 ed è stato accolto nel cortile dell'Eliseo dal presidente francese, Emmanuel Macron: i due leader hanno successivamente cenato insieme, dialogando sui temi prioritari di questo momento di forte tensione internazionale. E' stato fatto il punto sui ...

