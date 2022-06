Advertising

GiaPettinelli : Covid: Shanghai, verso lockdown per 2,7 milioni di residenti - Ultima Ora - ANSA -

si avvia a richiudere da sabato mattina il distretto sudoccidentale di Minhang, che conta 2,7 milioni di residenti, per condurre i test di massa contro il- 19, proprio quando l'hub ..."È probabile che il- 19 abbia contribuito ulteriormente a rallentare, se non a ridurre, la ... spiega Andrea Ghiselli , assistant professor alla Fudan University die responsabile alla ...SHANGHAI - Shanghai si avvia a richiudere da sabato mattina il distretto sudoccidentale di Minhang, che conta 2,7 milioni di residenti, per condurre i test di massa contro il Covid-19, proprio quando ...Shanghai si avvia a richiudere da sabato mattina il distretto sudoccidentale di Minhang, che conta 2,7 milioni di residenti, per condurre i test di massa contro il Covid-19, proprio quando l'hub finan ...