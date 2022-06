Covid in Campania: aumentano i contagi ma calano i degenti (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 1994 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 13.551 test effettuati per un indice di contagio pari al 14,71%, in rialzo di quasi due punti rispetto al 12,9% registrato ieri. Un deceduto nelle ultime 48 ore, cui si aggiunge un altro morto in precedenza ma registrato ieri per un totale di due. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 11 (-1 rispetto a ieri); quelli di degenza ordinaria 288 (in calo di otto unità rispetto al dato precedente). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 1.994 di cui: Positivi all’antigenico: 1.804 Positivi al molecolare: 190Test: 13.551 di cui: Antigenici: 9.495 Molecolari: 4.056 Deceduti: 1 (*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. ATTENZIONE- PER MERO ERRORE MATERIALE SUL ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 1994 i positivi del giorno alinsui 13.551 test effettuati per un indice dio pari al 14,71%, in rialzo di quasi due punti rispetto al 12,9% registrato ieri. Un deceduto nelle ultime 48 ore, cui si aggiunge un altro morto in precedenza ma registrato ieri per un totale di due. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 11 (-1 rispetto a ieri); quelli di degenza ordinaria 288 (in calo di otto unità rispetto al dato precedente). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 1.994 di cui: Positivi all’antigenico: 1.804 Positivi al molecolare: 190Test: 13.551 di cui: Antigenici: 9.495 Molecolari: 4.056 Deceduti: 1 (*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. ATTENZIONE- PER MERO ERRORE MATERIALE SUL ...

