Colpo di scena Sophie Codegoni, che lieta novella: i Basciagoni esplodono dalla gioia (Di giovedì 9 giugno 2022) Grossi progetti in cantiere per la coppia composta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: arriva la svolta. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (fonte instagram)Talvolta, anche nel contesto fittizio del reality sorgono coppie destinate a durare. Questo sembra il caso dell’influencer Sophie Codegoni, che nella casa del “GF Vip” è stata trafitta dalle frecce di Cupido, perdendo la testa per il magnetico Alessandro Basciano. I due, dopo l’iniziale attrazione, hanno intessuto gradualmente un rapporto d’amore fatto di alti e bassi, battibecchi e tenere riappacificazioni. La coppia ha resistito agli urti dei rumors e alle paparazzate dei rotocalchi, e da poco ha organizzato una festa di compleanno a beneficio di Alessandro, a cui hanno preso parte numerosi amici, ed anche alcuni ... Leggi su specialmag (Di giovedì 9 giugno 2022) Grossi progetti in cantiere per la coppia composta dae Alessandro Basciano: arriva la svolta.e Alessandro Basciano (fonte instagram)Talvolta, anche nel contesto fittizio del reality sorgono coppie destinate a durare. Questo sembra il caso dell’influencer, che nella casa del “GF Vip” è stata trafitta dalle frecce di Cupido, perdendo la testa per il magnetico Alessandro Basciano. I due, dopo l’iniziale attrazione, hanno intessuto gradualmente un rapporto d’amore fatto di alti e bassi, battibecchi e tenere riappacificazioni. La coppia ha resistito agli urti dei rumors e alle paparazzate dei rotocalchi, e da poco ha organizzato una festa di compleanno a beneficio di Alessandro, a cui hanno preso parte numerosi amici, ed anche alcuni ...

