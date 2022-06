Calciomercato - Il Napoli pensa a Kim Min-Jae (Di giovedì 9 giugno 2022) Una delle probabili piste di mercato degli azzurri sembra essere Kim Min-jae del Fenerbache, difensore classe 1996. Gianluca di Marzio su Sky Sport dichiara che Kim potrebbe essere il sostituto di Kalidou Koulibaly. il sudcoreano ha collezionato 1 gol in 40 presenze complessive con il club turco, e 40 presenze con la nazionale. Mentre sembra essersi raffreddata la pista per Federico Bernardeschi che pare non convince del tutto il mister Luciano Spalletti. Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Una delle probabili piste di mercato degli azzurri sembra essere Kim Min-jae del Fenerbache, difensore classe 1996. Gianluca di Marzio su Sky Sport dichiara che Kim potrebbe essere il sostituto di Kalidou Koulibaly. il sudcoreano ha collezionato 1 gol in 40 presenze complessive con il club turco, e 40 presenze con la nazionale. Mentre sembra essersi raffreddata la pista per Federico Bernardeschi che pare non convince del tutto il mister Luciano Spalletti.

