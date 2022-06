Atletica, oggi in tv Golden Gala 2022: programma, orari, canale e diretta streaming (Di giovedì 9 giugno 2022) Tutto pronto per il Golden Gala ‘Pietro Mennea’, quinto appuntamento della Diamond League 2022 di Atletica leggera, in programma giovedì 9 giugno. Il massimo circuito internazionale torna allo stadio Olimpico di Roma nell’evento intitolato all’indimenticata ‘Freccia del Sud’. Grande assente Marcell Jacobs, ma non mancheranno le stelle mondiali. In chiave Italia, fari puntati sul campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi, ma anche sugli staffettisti d’oro con la 4x100m a Tokyo 2020 Fausto Desalu, Filippo Tortu e Lorenzo Patta, che si cimenteranno sui 200 metri. Da sottolineare che nel programma sono inserite anche alcune gare che non concorreranno alle classifiche generali della Wanda Diamond League (di seguito indicate in corsivo). L’evento sarà visibile in ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Tutto pronto per il‘Pietro Mennea’, quinto appuntamento della Diamond Leaguedileggera, ingiovedì 9 giugno. Il massimo circuito internazionale torna allo stadio Olimpico di Roma nell’evento intitolato all’indimenticata ‘Freccia del Sud’. Grande assente Marcell Jacobs, ma non mancheranno le stelle mondiali. In chiave Italia, fari puntati sul campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi, ma anche sugli staffettisti d’oro con la 4x100m a Tokyo 2020 Fausto Desalu, Filippo Tortu e Lorenzo Patta, che si cimenteranno sui 200 metri. Da sottolineare che nelsono inserite anche alcune gare che non concorreranno alle classifiche generali della Wanda Diamond League (di seguito indicate in corsivo). L’evento sarà visibile in ...

Advertising

PBaffelli : RT @guidotweet: A proposito, oggi ho scritto questo - newbasketsddp : È tutto pronto per il camp BE GREAT! IL Palazzetto dello Sport e il campo di atletica di San Donà, oltre che alla s… - infoitsport : Atletica oggi, Diamond League Rabat 2022: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara. C'è Desalu - infoitsport : Atletica, oggi in tv Diamond League Rabat 2022: programma, orari, canale e diretta streaming - EPrimordiale : @FabrizioBiancuc @GiuseLatorraca2 Bel periodo quando si pensava solo a difendere e a spazzare la palla , calcio len… -