Arisa | dal 14 giugno parte il suo “Ero Romantica Little Summer Tour” | le date

foto di Umberto BuglioneMILANO – Arisa partirà in Tour dal 14 giugno con "Ero Romantica-Little Summer Tour", organizzato da International Music and Arts, che la porterà a cantare sui palchi di tutta la Penisola accompagnata da Giuseppe (Gioni) Barbera al pianoforte e nella maggior parte delle date anche da Jason Rooney alla consolle. In una sorprendente alternanza fra ballate d'amore malinconiche e sfrenati ritmi dance anni '90, acrobazie vocali e fraseggi rap, Arisa presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album Ero Romantica, un disco in bilico fra romanticismo e urgente bisogno di libertà, carnalità e spiritualità, un dualismo espresso già dalla separazione in due blocchi fra le canzoni più ...

