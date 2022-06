"Tu non mi fai paura, hai capito?": Sallusti asfalta in due minuti Di Battista, la frase che lo fa sbroccare (Di mercoledì 8 giugno 2022) A Di Martedì, il talk show condotto da Giovanni Floris si parla della lista apparsa sul Corriere della Sera con i filo-putiniani italiani. Tra gli ospiti ci sono Alessandro Di Battista e Alessandro Sallusti, direttore di Libero. E proprio Sallusti a un infervorato Dibba, risponde per le rime. Il grillino attacca le liste di proscrizione del Corriere e il direttore di Libero gli rinfresca la memoria: "Quando Di Battista comandava nel Movimento Cinque Stelle, tutte le settimane appariva una lista con i giornalisti sgraditi. Lui non ha il diritto di indignarsi per queste cose". In studio è partito immediatamente un lungo applauso per sottolineare l'incoerenza di Dibba. Ma Sallusti subito dopo ha rincarato la dose: "Io in quelle liste ero sempre tra i primi dieci, per cui lezioni di libertà da Di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) A Di Martedì, il talk show condotto da Giovanni Floris si parla della lista apparsa sul Corriere della Sera con i filo-putiniani italiani. Tra gli ospiti ci sono Alessandro Die Alessandro, direttore di Libero. E proprioa un infervorato Dibba, risponde per le rime. Il grillino attacca le liste di proscrizione del Corriere e il direttore di Libero gli rinfresca la memoria: "Quando Dicomandava nel Movimento Cinque Stelle, tutte le settimane appariva una lista con i giornalisti sgraditi. Lui non ha il diritto di indignarsi per queste cose". In studio è partito immediatamente un lungo applauso per sottolineare l'incoerenza di Dibba. Masubito dopo ha rincarato la dose: "Io in quelle liste ero sempre tra i primi dieci, per cui lezioni di libertà da Di ...

