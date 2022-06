Squalificato per 6 mesi per un pugno dato durante una partita di calcio (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Sei mesi di squalifica, fino al 31 dicembre 2022. È stato questo il verdetto della giustizia sportiva nei confronti di Simone Remondi, "perché - si legge nel provvedimento - a gioco fermo correva verso un avversario e lo colpiva con particolare violenza con un pugno al volto facendolo cadere a terra privo di sensi. Successivamente dopo le prime cure il malcapitato veniva trasportato in ospedale per accertamenti". Il fatto è accaduto domenica durante la partita tra Canale Monterano e Montefiascone, squadre militanti nel campiondato di Promozione dela regione Lazio, sospesa prima della fine a causa di un parapiglia tra i calciatori delle due squadre. Ad avere la peggio è stato Alessandro Brachino del Montefiascone, ricoverato al Gemelli di Roma e dimesso il giorno dopo. Per quel che riguarda le ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Seidi squalifica, fino al 31 dicembre 2022. È stato questo il verdetto della giustizia sportiva nei confronti di Simone Remondi, "perché - si legge nel provvedimento - a gioco fermo correva verso un avversario e lo colpiva con particolare violenza con unal volto facendolo cadere a terra privo di sensi. Successivamente dopo le prime cure il malcapitato veniva trasportato in ospedale per accertamenti". Il fatto è accaduto domenicalatra Canale Monterano e Montefiascone, squadre militanti nel campiondi Promozione dela regione Lazio, sospesa prima della fine a causa di un parapiglia tra i calciatori delle due squadre. Ad avere la peggio è stato Alessandro Brachino del Montefiascone, ricoverato al Gemelli di Roma e dimesso il giorno dopo. Per quel che riguarda le ...

