Serie C 2022 2023 | il campionato avrà inizio il 28 agosto

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Decisa la data didella: il via sarà il 28. A deciderlo la Lega Pro durante l’odierna riunione del Consiglio Direttivo. Domenica 21in programma il primo turno eliminatorio di Coppa Italia, mentre l’ultima giornata della stagione regolare sarà disputata il 23 aprile. I playoff invece avrannoil 30 aprile e termineranno con la classica doppia finale andata e ritorno il 4 e l’11 giugno. Durante la riunione sono state prese diverse decisioni anche in merito al regolamento: sul minutaggio dei giovani, il consiglio direttivo ha condiviso la necessità di darne massima stabilità, confermandolo anche per la prossima stagione. Riguardo alla prossima stagione, il Direttivo ha inoltre ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? ???????????? | Le emozioni che ci hanno portato alla vittoria della Conference League ???? ?? È online su tutte le piat… - fattoquotidiano : Un paio di settimane fa, Matteo Salvini esultava sui social per l’arresto di una serie di presunti spacciatori di B… - Gazzetta_it : Inter-#Dybala, a ore l'incontro con l'agente. Il sì può arrivare prima dell'uscita di Sanchez - OiaServicesLtd : RT @GiocoNews_it: Serie A 2022/23: @juventusfc da #Scudetto a 2,75 su @Betaland_it #Juventus - PerutaAntonio : RT @lucianocapone: Per la serie “le sanzioni fanno male più a noi che alla Russia”, secondo la World Bank il pil dell’Eurozona nel 2022 far… -

MILANO - Botman vuole il Milan . La sua scelta l'ha fatta e anche da tempo, trovando un accordo con i dirigenti rossoneri. E proprio in questo senso vanno lette le sue dichiarazioni. L'ultima giusto ...LISBONA (Portogallo) - Cristiano Ronaldo , pur avendo tutt'oggi un'invidiabile condizione fisica, ha ormai raggiunto le 37 primavere. In Portogallo cominciano ovviamente a chiedersi chi sarà il suo ...Inizia l'avventura di Fabio Liverani con il Cagliari: l'allenatore è in città per firmare il contratto che lo legherà al club sardo ...Arriva anche l'ufficialità: il Cagliari riparte da Fabio Liverani in panchina dopo la clamorosa ed inattesa retrocessione in Serie B ...