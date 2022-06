Sciopero trasporto aereo |  Codici | “I passeggeri hanno diritto a rimborso e indennizzo”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA – Mercoledì complicato per i passeggeri. Per la giornata odierna, infatti, è stato indetto unodi 4 ore. L’agitazione è prevista dalle 10 alle 14 ed interesserà le compagnie Ryanair, EasyJet e Volotea. “Non vogliamo entrare nel merito della protesta – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – quello che ci preme è che a rimetterci non siano i passeggeri, come purtroppo spesso accade. Leggiamo di una possibile estate calda sul fronte delle rivendicazioni sindacali. Riteniamo opportuno che le compagnie adottino tutte le misure necessarie per tutelare i viaggiatori”. Nel caos che si preannuncia sui cieli, e soprattutto negli aeroporti, è fondamentale fissare alcuni paletti. “In caso di ritardi e cancellazioni – spiega Stefano Gallotta, Responsabile del settore Trasporti e Turismo di Codici – si applicheranno ile ...