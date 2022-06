Referendum: Bonino, 'No Pd errore, è succube alleanza M5S' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Dalla giustizia dipendono i nostri diritti e la nostra economia, la giustizia giusta è alla base del patto tra Stato e cittadino ed è la garanzia della nostra libertà. Ecco perché +Europa è schierata in maniera convinta per il Sì. Ritengo che il Pd stia commettendo un grave errore schierandosi per il No. Anche da questo si vede come l'alleanza con il M5S stia danneggiando il Pd, riportandolo alle posizioni giustizialiste della Riforma Bonafede. Per salvaguardare un'alleanza che si tiene con lo scotch, il Pd si appiattisce sulle posizioni manettare dei grillini”. Così la senatrice di Più Europa, Emma Bonino, in un'intervista a Formiche. “Indicando di votare No – sottolinea Bonino - Letta ha di fatto rivolto un invito all'astensione per far fallire i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Dalla giustizia dipendono i nostri diritti e la nostra economia, la giustizia giusta è alla base del patto tra Stato e cittadino ed è la garanzia della nostra libertà. Ecco perché +Europa è schierata in maniera convinta per il Sì. Ritengo che il Pd stia commettendo un graveschierandosi per il No. Anche da questo si vede come l'con il M5S stia danneggiando il Pd, riportandolo alle posizioni giustizialiste della Riforma Bonafede. Per salvaguardare un'che si tiene con lo scotch, il Pd si appiattisce sulle posizioni manettare dei grillini”. Così la senatrice di Più Europa, Emma, in un'intervista a Formiche. “Indicando di votare No – sottolinea- Letta ha di fatto rivolto un invito all'astensione per far fallire i ...

TV7Benevento : Referendum: Bonino, 'No Pd errore, è succube alleanza M5S' - - peletto : RT @EmilianaCarifi: Oltre a Renzi, Meloni, Salvini, Berlusconi, Bonino e Calenda, per il sì al referendum c'è anche Sabino Cassese. Serve a… - AmirKhamsei : @emmabonino @Piu_Europa Onorevole #Bonino, con tutto la stima che nutro per lei ci tengo a dirle che io non esercit… - Livia_DiGioia : RT @ComunistaRosso: I Referendum promossi dalla Bonino non devono essere presi in considerazione. I Radicali sono nemici dell'ordine costit… - ComunistaRosso : I Referendum promossi dalla Bonino non devono essere presi in considerazione. I Radicali sono nemici dell'ordine co… -